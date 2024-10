Localitzat el veí d’Andorra atrapat per la dana a València

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern va estar gairebé tot el dia d’ahir pendent del parador d’una persona d’Andorra a la qual no se la podia localitzar. La preocupació era ben motivada, ja que les notícies que arribaven dels efectes de la dana eren dramàtiques. El ciutadà andorrà estava desaparegut en una de les zones més afectades pels aiguats de València, i va ser localitzat a primera hora de la tarda. Així ho va confirmar Guillem Casal, a la roda de premsa del consell de ministres, assegurant que la persona es trobava fora de perill. Al matí Afers Exteriors va anunciar que s’estaven fent feines per contactar amb un ciutadà d’Andorra. El ministeri ha remarcat que en situacions d’emergència a causa de fenòmens inesperats es disposa d’un telèfon d’emergències consulars (+376324292) al qual els ciutadans es poden adreçar per rebre informació o suport, en cas que ho necessitin.