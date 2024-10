Queixes de metges pel caos en els canvis de l’historial clínic

Alguns metges adverteixen que la consulta de la història clínica compartida d’Andorra (HCCA) és caòtica després de l’actualització del programari realitzada aquest mes d’octubre (el canvi es va fer efectiu el dia 19). Els problemes comunicats al Diari són, principalment, dos: la dificultat per trobar les fitxes d’alguns pacients i l’acumulació d’informació clínica en determinats perfils, la qual cosa –es queixen– fa feixuga la consulta en el cas que un especialista només vulgui trobar les anotacions que ell mateix ha fet. Els professionals sanitaris alerten que les incidències amb el nou programari estan provocant que les visites s’allarguin en excés.

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària nega que això sigui així. El SAAS sosté que el programari funciona amb normalitat i atribueix les dificultats dels professionals a una manca de familiarització amb el nou sistema. La parapública indica que la formació és imprescindible per saber manejar amb agilitat el programari (s’ha facilitat una bateria de vídeos explicatius).

Quant a la queixa referent a l’excés d’informació, una portaveu del SAAS va remarcar ahir que el fet de poder consultar un historial clínic més complet és “una de les grans aportacions del canvi; com més informació, millor”. El servei assenyala que hi ha l’opció de filtrar el tipus d’informació requerida (és a dir, discriminar documents que no es volen consultar). “La informació s’ha traspassat amb normalitat. Totes les fitxes s’han de poder trobar”, va apuntar la portaveu.

Des del SAAS sí que expressen, però, que durant els primers dies de funcionament de la nova versió es va viure un petit repunt de trucades al servei tècnic de la parapública per resoldre dubtes o rebre formació puntualment. Trucades que la portaveu del SAAS va emmarcar “dins de la normalitat en una migració d’aquestes dimensions”. A l’historial clínic compartit (creat el 2017) hi poden tenir accés els metges del sistema públic, especialistes privats, infermers, laboratoris, centres de diagnòstic i radiologia, etc.

LLARGUES ESPERES

Els metges amb qui va parlar el Diari –un pneumòleg i un anestesista, entre d’altres– insisteixen en un funcionament irregular i lent del programari. Parlen d’un registre que “no correspon amb el que teníem anteriorment” i no hi veuen un problema de desconeixement. Esperen que el SAAS “corregeixi els errors” i lamenten que alguns pacients hagin d’esperar “dues o tres hores per poder visitar-se” perquè el sistema “s’atura”, alguna informació no apareix i s’ha d’anotar a mà o ha calgut trucar a un informàtic per sol·licitar ajuda. “Tots els especialistes han tingut problemes”, manifesten. Mantenen la paciència, però reclamen celeritat al SAAS.

La renovació de l’historial clínic compartit s’ha fet amb vista a reforçar “la seguretat informàtica i la protecció de les dades”.

PARAR EL COP

El president del Col·legi de Metges, Albert Dorca, va apuntar que les majors dificultats es van succeir “els dos o tres primers dies”, però va valorar que des del SAAS “s’han posat els recursos per anar gestionant i parant el cop”. Les incidències van ser múltiples, però ja s’havia previst la logística per anar-les atenent en funció de la urgència –per exemple, va fallar el sistema de connexió entre el SAAS i la CASS de manera que no es podien tramitar baixes o facturar i va ser una de les qüestions que es van resoldre en primer terme– perquè s’era conscient que no es podien preveure tots els problemes derivats de l’actualització del programari sense iniciar el procés.

La conseqüència en les consultes mèdiques és que les incidències han limitat la pràctica habitual, però des de finals de la setmana passada els problemes van a la baixa i el sistema “comença a anar bé”. El president del col·lectiu va matissar que són molts professionals i que cadascú té la seva pròpia experiència, però “la sensació generalitzada és que el SAAS ha buscat la manera de solucionar aquestes incidències”.