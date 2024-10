Habitatge Digne celebra un any de la manifestació que va aplegar un miler de persones

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ara ja fa un any d'aquella multitudinària manifestació convocada per Habitatge Digne sota el lema 'Moviment per l'Habitatge', que va aplegar més d'un miler de persones. Els ciutadans d'Andorra van sortir al carrer per protestar sobre els alts preus que es pagaven pels lloguers dels habitatges al Principat.

Per celebrar l'aniversari d'aquesta mobilització, la plataforma a través d'un comunicat, ha organitzat una jornada, el 16 de novembre, a la sala de festes de la Llacuna, a partir de les 18 hores. Allà es faran diverses xerrades "obrint un espai de reflexió i debat que ens permetrà fer balanç i reflexionar sobre el futur del moviment". L'acte clourà amb un berenar i des d'habitatge digne conviden a tothom a "sumar-se a aquesta jornada de celebració i de reafirmació de la nostra causa".