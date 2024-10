El Govern impedeix que els temporers facin hores extres

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors temporers no podran fer hores extres en empreses diferents de les que els hagin contractat. El ministre portaveu, Guillem Casal, va confirmar que “de moment” s’havia tancat la porta a la demanda plantejada per la Confederació Empresarial (CEA) i que van justificar esgrimint que permetria que aquests empleats complementessin el seu salari amb feines extres, tant en el seu sector com en un altre. Després d’abordar-ho durant la reunió del consell de ministres, el Govern ha conclòs que no existien els “mecanismes de control” necessaris per permetre-ho. Mitjans per corroborar que el treballador no faci més de les 50 hores setmanals estipulades com a topall a la normativa. El portaveu de l’executiu va assenyalar que caldria regular aquestes eines a través “d’una norma”, una qüestió que per ara no està sobre la taula i, per tant, “hem declinat aquesta demanda”.