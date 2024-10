Detingut i ingressat a l’hospital el jove amb esquizofrènia

“Finalment puc estar tranquil·la”. Així s’expressava ahir la mare d’un jove de 24 anys que al matí va ser detingut per la policia i ingressat a la unitat d’aguts de Salut Mental per ordre de la Batllia, seguint la demanda del cap de psiquiatria de l’hospital, Carles Mur, que demana el seu internament forçós donat el seu deteriorament i la necessitat d’un tractament. La Natalhie porta sis anys lluitant contra molins de veu demanant una sortida per al noi, que pateix esquizofrènia paranoide i addiccions a tot tipus de substàncies, també l’alcohol.

La mare patia per ell i per altres persones, tement que qualsevol dia podia ocórrer un fet dramàtic. “Ell no és conscient dels seus actes i jo no puc fer res perquè és major d’edat”. Per fi, veu un fil d’esperança. Després de 15 dies a l’hospital, l’home serà traslladat a un centre especialitzat a Espanya per treure-li les adiccions i tractar la seva patologia. El cap de setmana ja la va fer grossa en un bar d’Andorra la Vella. No és el primer cop. Segons la mare, no té domicili i viu pel carrer, mal vestit i sense higiene.

La Natalhie porta més d’un lustre reclamant atenció mèdica per al seu fill. El darrer episodi va ser a principi de mes, quan va ser detingut per la policia banyant-se al riu a la carretera de la Rabassa amb 110 grams d’haixix. Va ser portat a la seu policial però va quedar en llibertat perquè no estava en condicions de declarar.