Demanen l'absolució de tres condemnats per blanqueig relacionat amb la droga

Publicat per Àlex Ripoll

La defensa de tres condemnats per blanqueig, un home i les seves dues exdones, relacionat amb el tràfic de drogues ha demanat la seva absolució avui davant del Tribunal Superior.

El cas es remunta a l'any 2000, quan l'acusat va ser enxampat a l'aeroport de Barajas amb més de dos quilos i mig de cocaïna provinent de Xile per un valor de 300.000 euros. Per aquest delicte, l'home va complir nou anys de presó, i durant la investigació es van trobar moviments de diners a Andorra que la Fiscalia va relacionar amb l'activitat delictiva del condemnat, que hauria blanquejat diners al país i hauria adquirit immobles amb els diners provinents del narcotràfic. El Tribunal de Corts va sentenciar, a l'acusat, a pagar tres milions d'euros de multa, comís dels béns i tres anys de presó condicional.

El que ha argumentat avui la defensa davant del Superior és que els seus clients no haurien blanquejat res, sinó que les compres van sortir d'activitats lícites que l'home feia a Sud-amèrica i Rússia i que, en tot cas, les compravendes s'haurien produït abans de la creació del Codi Penal andorrà i, per tant, no serien punibles.

La Fiscalia ha reafirmat la condemna inicial de Corts.