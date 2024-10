Concòrdia demana per les mesures de prevenció en situacions d'emergència extraordinària

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat una bateria de preguntes a Govern sobre les mesures de prevenció en situacions d'emergència extraordinària, arran dels efectes devastadors que ha provocat el temporal DANA a la província de València.

La consellera general de Concòrdia, Maria Àngels Aché, ha preguntat quins plans d’emergència s’apliquen, en l’actualitat, per garantir la seguretat en situacions d’emergència no ordinàries, tal com preveu la Llei qualificada de protecció civil, i mentre no es disposa dels reglaments específics. El grup posa com exemple com s'actuaria en un cas com les inundacions de València. En aquest sentit, Concòrdia demana al Govern quins plans específics ha previst desenvolupar i en quins terminis.

Aché també ha demanat en quin estat es troba el desenvolupament dels mapes de riscos i si existeix, actualment, una tipificació de les zones de perill. A més, el partit també s’interessa per l’estat del pla territorial nacional de protecció civil i dels plans territorials comunals.

Finalment, Concòrdia demana si són suficients els recursos que es disposa en l'actualitat per gestionar una situació d'emergència extraordinària. I alhora, Aché també pregunta sobre els canals de comunicació que s’estableixen, en el cas d’una emergència, per tal de fer arribar tota la informació a la ciutadania.