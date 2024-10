Arrestada una dona per robar joies i diners per valor de 1.500 euros a un pis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Joies, roba i diners en efectiu per un valor de 1.500 euros és el que es va endur una dona a Andorra la Vella, després d'entrar en, almenys, tres ocasions al pis de la víctima. Segons informa la policia, la suposada lladre, de 41 anys, ja ha estat detinguda pel cos, com a presumpta autora d'un delicte contra el patrimoni, per uns fets que es van denunciar al setembre. La dona va sostreure les claus de la víctima, un fet que fa que el delicte es consideri com un robatori amb força, tal i com explica el comunicat emès per la policia.