Alerta per un missatge fraudulent suplantant correus espanyols

La policia alerta la ciutadania d'un missatge fals que està arribant "de manera massiva" per les xarxes socials. Es tracta d'un suposat avís de Correus espanyols on se suplanta l'empresa per informar d'una notificació que no s'ha pogut lliurar. El text fraudulent indica que hi ha un error en les dades i adjunta un enllaç perquè el receptor revisi la informació. El cos de seguretat adverteix que es tracta d'un frau i demana que no es cliqui a l'enllça que faciliten els ciberdelinqüents i que s'elimini el missatge del dispositiu on s'hagi rebut.

El cos d'ordre recalca que "mai has d’entrar a pàgines web desconegudes ni donar les teves dades", en l'alerta que ha fet pública per les xarxes socials.