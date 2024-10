Xavier Espot i Salvador Illa mantindran una reunió al Palau de la Generalitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Espot es reunirà amb Salvador Illa, al Palau de la Generalitat el pròxim 6 de novembre. Així ho ha anunciat Guillem Casal a la roda de premsa del consell de ministres celebrada aquest dimecres. Aquesta serà la primera trobada entre els dos mandataris, després que Illa es convertís en el nou president fa uns mesos, i que servirà per "tractar temes de cooperació transfronterera entre ambdós territoris". Amb aquesta reunió es "permet reprendre les trobades" entre les dues institucions i "donar continuïtat a l'última trobada mantinguda entre Espot i l'antecessor al capdavant de la Generalitat, Pere Aragonès".

Elisenda Vives, nova ambaixadora no resident d'Andorra a Polònia

Elisenda Vives és la nova ambaixadora, no resident, d'Andorra a Polònia, després que el Govern hagi aprovat el seu nomenament aquest dimecres. Vives ja va ser nomenada com a ambaixadora no resident a Estònia, Letònia i Lituània. D'altra banda, Esther Rabassa ja ha estat nomenada com a ambaixadora a Mònaco, després que el Govern hagi rebut el plàcet corresponent. Rabassa ja exerceix aquest càrrec a França, és delegada permanent a la UNESCO i representant personal del cap de Govern a l'OIF.