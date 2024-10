Salut desenvolupa tres projectes en relació a les persones amb problemes de salut mental

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Salut està desenvolupant tres projectes en relació amb el Model d'habitatge i residencial per a les persones amb problemes de salut mental. Així ho ha fet oficial el Govern, a través de les preguntes escrites, a les preguntes de la consellera general d'Andorra Endevant Noemí Amador Pérez. Un d'ells serà les Llars del Solà d'Enclar, un edifici que constarà de dos programes, repartits en dues plantes, destinat a persones amb patologies de salut mental amb dues necessitats: suport en la pròpia llar i llars amb suport, segons esmenta l'executiu.

D'altra banda, l'edifici de l'antic seminari de la Seu d'Urgell també anirà destinat a persones amb problemes de salut mental. A hores d'ara, recull el comunicat, es treballa per signar un conveni amb el bisbat, però la idea és que es converteixi en un edifici amb diversos recursos com: una unitat residencial de llarga estada, una unitat per adolescents, una unitat de convalescència en salut mental, i una unitat per a persones amb trastorns de conducta o dependència.

Per últim, s'estudia la possibilitat de la creació d'un centre polivalent amb "vocació rehabilitadora" per a persones amb patologies de salut mental en fase crònica.

3.651 persones han estat ateses per problemes de salut mental

Segons informa el Govern, a través del Servei d'Assistència Sanitària d'Andorra (SAAS), en la seva resposta un total de 3.651 persones han estat ateses per problemes de trastorns mentals en el que portem d'any. D'aquests, 2.037 són adults i la resta (937) menors. Una xifra menor respecte al 2023 (3.340) i 2022 (3.000), però que ha augmentat respecte al 2019 (2.367) o 2020 (2.722).