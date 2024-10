El PS demana “fixar posicions” sobre el referèndum després del veredicte de la Comissió Europea

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, reclama que el debat sobre l’encaix d’Andorra a Europa sigui assossegat. “No volem situar-nos en escenaris hipotètics”, assenyala Casal, que sosté que hi ha “temps suficient” per valorar en quin moment s’ha de celebrar la consulta. Una decisió que ha d’anar lligada als “fets” (és a dir, a la resolució de la Comissió Europa sobre la naturalesa mixta o no del pacte) i no a “les possibilitats”. L’òrgan comunitari ha de comunicar a Andorra el veredicte abans de finalitzar l’any. “Serà en aquell moment, i no abans, quan caldrà fixar posicions”.

Sobre les crítiques de Jaume Bartumeu, excap de Govern, a la implicació dels partits del pacte d’estat en la defensa de l’acord d’associació, Casal considera que les paraules de Bartumeu no deixen de ser “una opinió” i que “des del PS sempre ens hem posat a disposició del pacte d’estat per a tot allò que calgui”. La consellera general indica que el partit ja va “endegar una campanya divulgativa en paral·lel a les accions decidides en el marc del pacte d’estat”. “Són quasi més importants els consensos que les opinions unilaterals perquè dels consensos solen sorgir de posicions més plurals i, per tant, abraçades per més gent, més estables i més perdurables en el temps”, afegeix. Casal assegura que la campanya de comunicació hauria de començar sent “divulgativa” i no vinculada a l’opció del ‘sí’. “Ja tindrem temps de fer campanya pel ‘sí’, en igualtat de condicions dels que defensen el ‘no, tal com s’espera si defensem la democràcia”.