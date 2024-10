Montaner acusa Silvestre de “trencar els principis ètics” de la Fiscalia

La fiscal Patrícia Silvestre va trencar “de manera flagrant els principis ètics” de la institució que representa. Aquesta és la valoració que fa Andorra Endavant de l’actuació del ministeri públic durant el judici del cas CBD i que va presentar amb una carta al Consell Superior de la Justícia.

A l’escrit, Montaner recorda que l’article 3 del Reglament del Codi ètic de conducta judicial dicta que la Fiscalia ha d’estar regida pels valors de “neutralitat política i institucional, independència, imparcialitat, integritat, correcció, igualtat, competència i diligència”. Valors que el partit creu que es van trencar amb els comentaris que el ministeri públic va dirigir contra la proposició de llei del CBD d’Andorra Endavant i contra l’actuació del raonador. Sobre la iniciativa legislativa, apunten que “Silvestre va mostrar una falta de respecte notable” envers la proposició de llei, “qüestionant així la funció legislativa d’una de les institucions clau del nostre sistema democràtic”. Pel que fa al raonador, a la carta recorden que la intervenció de Cañada es va limitar a sol·licitar una regulació “per tal d’eliminar la inseguretat jurídica existent” i que les crítiques formulades contra la seva figura “suposen un atac a una institució que té com a funció defensar els drets dels ciutadans”. En conseqüència, sol·liciten que el Consell Superior de la Justícia investigui “a fons” els fets i apliqui les mesures disciplinàries que corresponguin. Els possibles càstigs els recull la llei qualificada de la justícia. Aquesta separa les faltes entre greus i molt greus. Les primeres se sancionen amb advertiments escrits o amb multes de fins a 600 euros –o 100.000 pessetes tal com diu el text–. Les molt greus, en canvi, podrien suposar suspensions d’un a sis mesos i separació del càrrec. Les faltes greus prescriuen als sis mesos i les molt greus a l’any, totes a comptar de la data de comissió, diu la llei. Tot i que la legislació és clara, els supòsits que contempla per sancionar no correspondrien amb el que Andorra Endavant atribueix a la fiscal, que s’emmarcaria més amb el Codi ètic de conducta que, tal com es llegeix al BOPA, “les disposicions d’aquest Codi d’ètica judicial s’allunyen del règim disciplinari (...), ja que l’objectiu final no és altre que la tutela dels drets de la ciutadania”. És a dir, les infraccions d’aquest codi no se solen perseguir estríctament amb penalitzacions, tot i que es recull la possibilitat de fer-ho.