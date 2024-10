Mobilitat activa el dispositiu especial per Tots Sants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ja es prepara per Tots Sants, que enguany cau en divendres, per la qual cosa per a molts afortunats suposarà gaudir d'un cap de setmana de tres dies. Des de Mobilitat, a través de la xarxa social X, ja han informat sobre l'activació del dispositiu especial per aquest pont, ja que s'espera que arribin més de 43.500 vehicles, entre divendres i diumenge, al Principat. En concret, segons comuniquen, 23.956 ho faran a través de la frontera amb Espanya, i 19.566 a través de la frontera francoandorrana.

Des del departament han informat que es muntarà el doble carril de pujada a l'Avinguda Francesc Cairat de Sant Julià durant els matins de divendres 1 i dissabte 2 de novembre. Per estalviar-se cues, des de mobilitat recomanen evitar les hores de major afluència, com són la tarda de dijous i els matins de divendres i dissabte.