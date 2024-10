Guerra oberta entre comuns i arquitectes per la dificultat de contractar tècnics

Guerra oberta entre els comuns i el Col·legi d’Arquitectes. Els cònsols de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, Cerni Cairat i Rosa Gili, van denunciar ahir en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols el “bloqueig” provocat per la dificultat de contractar tècnics per treballar en projectes “sensibles” com la revisió dels plans d’urbanisme. Les corporacions comunals lamenten que algunes de les clàusules dels estatuts i el codi deontològic del Col·legi desincentivin la participació dels arquitectes en els concursos públics. Concretament, assenyalen que la prohibició de treballar en projectes urbanístics en una parròquia si s’ha col·laborat en la revisió del POUP comporta que la majoria de convocatòries publicades al BOPA quedin desertes.

“La resposta [del Col·legi d’Arquitectes] no ha estat tan positiva com ens hauria agradat” Cerni Cairat, Cònsol major de Sant Julià



Els comuns han traslladat formalment al Col·legi el malestar provocat per aquesta situació. En els últims mesos les parts han intercanviat comunicacions, però ara com ara les cartes del Col·legi s’han limitat, segons Gili, a “posar en dubte” la feina dels comuns. “La resposta no ha estat tan positiva com ens hauria agradat”, va admetre Cairat. La mandatària escaldenca va titllar les manifestacions del Col·legi “d’excessives i fora de lloc” i va afirmar que no reflecteixen l’opinió de la majoria de col·legiats. El Diari va intentar posar-se en contacte amb el Col·legi per contrastar aquestes acusacions. No hi va haver resposta.

“Els comuns tenim iniciativa legislativa i veurem on ens porta tot plegat”

Rosa Gili, Cònsol major d’Escaldes



El cònsol lauredià va argumentar que el posicionament del Col·legi és ple de contradiccions. D’una banda, imposa clàusules que impdeixen la lliure concurrència, fet que sovint té com a conseqüència que els concursos convocats pels comuns hagin de declarar-se deserts. De l’altra, el Col·legi qüestiona els comuns quan, davant d’aquesta situació, recorren a la contractació de professionals estrangers perquè s’encarreguin de projectes urbanístics clau per al desenvolupament de la parròquia.

Els cònsols van afirmar que, si el bloqueig es manté, no descarten continuar buscant assessorament a l’estranger. “En cap cas els comuns alentiran el seu ritme de treball”, va remarcar Cairat. Per la seva part, la cònsol escaldenca va alertar: “Nosaltres demanaríem al Col·legi que canviï les formes. Els comuns tenim iniciativa legislativa i veurem on ens porta tot plegat”.

Les topades entre els comuns i el Col·legi d’Arquitectes no són noves. Al juny el Col·legi va presentar una queixa al Govern pel fet que els comuns d’Ordino i la Massana havien contractat professionals radicats a l’estranger en el procés de revisió del POUP. La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va alertar aleshores que les normes internes del Col·legi desincentiven la participació dels arquitectes.

D’altra banda, en la reunió de cònsols la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va exposar el conveni de cooperació transfronterera amb la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç va exposar el projecte de mediació empresarial.