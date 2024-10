Un grup de ciutadans engega un moviment pel ‘no’ a la UE

“La implicació hi és. La comunicació cal acordar-la els partits del pacte d’estat” Jordi Jordana, Pres. grup demòcrata



“Cal fer el referèndum ja, demanar el parer al poble andorrà”

Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant

Quant als arguments defensats pels contraris al pacte, el gruix de l’oposició se centra en dues qüestions: la circulació lliure de persones i l’exigència dels antecedents penals per residir al país. Els partidaris del no asseguren que l’embrancament amb la UE implicarà una pèrdua del control fronterer i un augment de l’arribada de ciutadans comunitaris, ja que podran instal·lar-se amb més facilitat per la caiguda de les quotes i la laxitud en la petició dels antecedents penals.

“Si no sortim als diaris, no significa que no estiguem fent la nostra feina”

Cristina Rico, Presidenta de Liberals



“Si l’acord és mixt o no tindrà certes implicacions a determinar la data”

Judith Pallarés, Presidenta d’Acció



UNA CONSULTA SUPEDITADA A LA DECISIÓ DE LA COMISSIÓ

Reaccions a les opinions expressades per Jaume Bartumeu, excap de Govern, al programa Parlem-ne de Diari TV. Davant la posició de Bartumeu de celebrar el referèndum abans de l’estiu del 2025, encara que la Comissió Europea determini que el pacte és mixt, Jordi Jordana, president del grup demòcrata, va demanar ahir prudència. La data –va assenyalar– es marcarà “en funció de si l’acord és o no mixt”. El càlcul del partit, però, és mantenir l’horitzó de la consulta sobre el “primer semestre”. Tot i així, Jordana va indicar que el Govern passa per un temps “d’espera”. Les decisions s’esdevindran un cop arribi el veredicte europeu: “La qüestió s’ha de resoldre el mes de novembre, en principi. Esperem que sigui aviat”. La campanya de comunicació també es modularà segons la naturalesa de l’acord (si és mixt, caldrà que sigui ratificat per les cambres dels estats membres). Justament, l’estratègia de l’executiu va ser criticada per Bartumeu, que considera que no s’està defensant el text amb fermesa. “La implicació la tenim tota. Les accions de comunicació cal acordar-les amb els partits del pacte d’estat. En això estem”.



Cristina Rico, presidenta de Liberals, també expressa un suport “total”. “Segurament, no entenem la implicació igual que Bartumeu. El nostre suport és de crítica constructiva. Si no sortim als diaris, no significa que no estiguem fent la nostra feina”. Quant a la data de la consulta, Rico sosté que no té sentit celebrar-la abans de la validació dels parlaments dels estats membres. Judith Pallarès, presidenta d’Acció, creu que la consulta no hauria d’ajornar-se en excés, ara bé, “si l’acord és mixt o no tindrà certes implicacions en determinar això”. Carine Montaner, presidenta d’Andorra Endavant, és partidària de “fer el referèndum ja”. “Abans de tot, cal demanar el parer al poble andorrà”.