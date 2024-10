El Govern s’inspira en el Màlaga TechPark per a una futura àrea d’innovació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, encapçala la delegació andorrana que s’ha desplaçat a Màlaga per conèixer de primera mà el funcionament de l’ecosistema innovador existent a aquesta ciutat espanyola. I, d’aquesta manera, trobar en el cas malagueny un exemple d’inspiració per dur a terme l’objectiu del Govern d’implantar una àrea d’innovació a Andorra. La visita va començar dilluns amb el desplaçament a The Green Ray, un projecte del Màlaga TechPark que està ubicat al campus de la Universitat de Màlaga i que ha esdevingut un espai on conviuen emprenedors, empreses internacionals, universitaris i investigadors. Posteriorment, la delegació va mantenir una trobada amb l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, i amb el director del Parc Tecnològic d’Andalusia, Felipe Romera.

La jornada d’ahir va començar amb la visita a la Universitat de Màlaga, on la delegació andorrana va reunir-se amb el rector, Juan Teodomiro López. Seguidament, la representació encapçalada per Marsol va desplaçar-se al parc tecnològic malagueny, on va trobar-se amb la directora de Transferència de Tecnologia i Relacions Internacionals, Sonia Palomo.