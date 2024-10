Forné explica com lluita el país contra el canvi climàtic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va participar ahir de forma telemàtica en la reunió d’implementació de la dimensió econòmica i mediambiental de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que s’ha celebrat a Viena. En la seva ponència, Forné va explicar els passos i decisions polítiques que està adoptant Andorra per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, així com tot el treball de transparència i comunicació que està duent a terme davant de la comunitat internacional.