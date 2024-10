Els joves debaten al voltant del propòsit i el futur

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La secció jove de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) va celebrar una trobada de treball per explorar, debatre i reflexionar al voltant d’una qüestió de vital importància per al seu creixement personal i professional: quin és el seu propòsit de vida i com s’integra amb la realitat de l’empresa familiar. Cadascun dels participants va mostrar al llarg de la sessió els seus posicionaments, que tot i ser diversos comparteixen inquietuds i reptes amb l’objectiu comú de trobar l’encaix i el camí a seguir dins o fora de l’empresa familiar.

L’esdeveniment va convidar els participants a una profunda introspecció sobre qüestions que, amb el temps, esdevenen crucials. Qui soc jo? Què em motiva? Què dona sentit a la meva vida? Quin paper hi juga l’empresa familiar en la meva identitat i en el meu projecte vital? La jornada va esdevenir una oportunitat per als joves per reflexionar sobre la seva trajectòria.