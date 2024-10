Dos detinguts a la Seu per un robatori a punta de navalla

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts a dos homes, de 25 i 27 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació que es va produir dilluns a la nit, al carrer Llorenç Tomàs i Costa, quan els dos homes van abordar-ne un altre i li van demanar diners, intimidant-lo verbalment fins que un d'ells va treure una navalla i li va fer la intenció de punxar-lo. Després de treure-li els diners de la cartera, el van continuar intimidant perquè no expliqués els fets a ningú i, quan li van exigir que els ensenyés el document d'identitat per saber com es deia, la víctima va aprofitar que passaven dues persones pel carrer per fugir del lloc.

Els dos homes, arrestats anteriorment per altres fets ocorreguts a la població, van ser localitzats i detinguts a la Seu. Un d'ells, a més, duia la navalla que havia utilitzat la nit anterior. Es dona la circumstància que aquesta persona tenia una ordre judicial en vigor d’un jutjat de Tarragona per la qual tenia prohibit portar armes. Per aquesta raó també va ser detingut per un trencament de condemna, segons informen els Mossos d'Esquadra.

Els detinguts, amb nombrosos antecedents, han passat aquest matí a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu.