Mas defensa el Pacte sanitari al Comitè regional de l’OMS

La ministra de Salut, Helena Mas, va participar ahir en la 74a reunió del Comitè regional d’Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que se celebra a Copenhaguen, Dinamarca. A la seva intervenció, Mas va posar com a exemple el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari assolit aquest any i signat per una quarantena d’actors de l’àmbit sanitari, polític i social, com una mostra de treball per establir les bases de futur del sistema.