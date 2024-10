El Constitucional avala el resultat electoral d'Ordino

Publicat per Dolors Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La pretensió de la candidatura d'Units per Ordino liderada per Enric Dolsa del fet que els tribunals reconeguin suposades irregularitats durant el procés electoral de les passades comunals s'ha endut un nou revés. El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara formulat i resol que no hi ha hagut vulneracions del dret de sufragi ni dels drets a un procés degut, a la defensa i a un tribunal reconeguts a la Carta Magna. La sentència publicada avui repassa en primer terme la part de la demanda relativa a les suposades irregularitats en el vot judicial. L'Alt Tribunal dona plenes garanties al protocol, que consisteix a posar els vots en sobres i guardar-los amb una caixa forta amb videovigilància fins que el dia dels comicis es traslladen als diferents col·legis electorals i rebutja que hagin d'estar guardats en urnes, com al·legaven els recurrents. "La determinació d'un protocol que garanteix sobradament la integritat i la inviolabilitat del vot mentre esdevé custodiat pels batlles -com ha estat descrit- no requereix necessàriament l'existència d'urnes per a la seva custòdia i, per tant, no hi ha hagut cap vulneració de l'article 24 de la Constitució", recull la resolució.

El Constitucional també avala la denegació de proves que pretenien els demandants, com ara les gravacions de la seu de la justícia, perquè "atemptarien contra la imatge de terceres persones" i "no s'adequa als criteris d'utilitat, de necessitat i de proporcionalitat". Tanmateix, la sentència rebutja que calgui la presència permanent del batlle en el procediment. L'escrit reprodueix la interpretació de la jurisdicció ordinària i que "no cal la seva presència personal, sinó que aquests són assistits pel personal judicial. I aquesta interpretació és coincident amb la regulació europea". Finalment, també es refusa la vulneració del dret a un tribunal imparcial.