El Consell General esdevé un parlament “totalment sostenible”

El Consell General ja pot presentar-se com una cambra parlamentària verda, segons ha explicat aquest matí el síndic general, Carles Ensenyat. Ensenyat s’ha reunit amb el director general de FEDA, Albert Moles, per signar un conveni que permetrà reduir les emissions de CO2 del parlament del Principat. La signatura és el punt culminant d’una bateria de mesures iniciades la legislatura passada, sota el mandat de la síndica Roser Suñé (que va tancar un acord amb Ecoterm), per convertir el consell en un edifici “totalment sostenible”. La connexió amb Ecoterm s’ha fet realitat aquesta tardor després d’una sèrie d’obres. La col·laboració amb la planta calorífica disminuirà la despesa de gasoil cremat al centre de la capital (60.000 litres menys anuals).

“Amb la signatura d’avui, tota la resta d’energia elèctrica consumida pel consell passarà a tenir el segell verd”, ha afegit Ensenyat en relació amb la nova col·laboració. El conveni, doncs, contribuirà a reduir encara més la petjada de carboni (emissions de CO2). “Gràcies a les dues accions [la calefacció generada per Ecoterm i la llum verda de Feda], el consell deixarà de produir 300 tones de CO2 a l’any. Estem molt satisfets”. El síndic general també ha destacat l’habilitació de 750 metres quadrats de plaques solars, que produeixen avui entre el 12% i el 18% de l’energia elèctrica consumida per l’edifici.