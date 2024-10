Concòrdia carrega contra el Govern per fer propaganda a la Fira pel sí a l'Acord d'Associació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Concòrdia carrega contra el Govern per, suposadament, fer propaganda del sí a l'Acord d'Associació entre Andorra i la Unió Europea. Ho ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials on la consellera del partit, Núria Segués, es qüestiona si s'està rebent informació objectiva o només "propaganda".

Especialment crítica s'ha mostrat Segués amb l'estand que el Govern i la secretaria per a les relacions amb la Unió Europea van instal·lar a la Fira. Segons s'exposa al vídeo allà es veien "globus amb el lema 'Estem d'Acord i un llibret resum amb beneficis i reptes". Concòrdia exposa que tota la informació rebuda sobre l'Acord és positiva i que no hi havia "cap aspecte negatiu de l'Acord". La consellera del partit també denuncia que hi havia una pantalla amb Intel·ligència Artificial "entrenada per respondre positivament a les respostes dels ciutadans".

Per a Concòrdia només es tracta "d'una campanya de màrqueting d'un milió d'euros per abanderar una posició política". "En tota democràcia participativa, i més quan s'ha anunciat la celebració d'un referèndum, es imprescindible garantir un procés en igualtat de condicions", conclou la consellera, que reclama més transparència perquè els ciutadans escullin amb llibertat.