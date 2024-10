SEIDOR tanca a Andorra el seu Roadshow d'IA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Roadshow de SEIDOR sobre Intel·ligència Artificial (IA) ha tingut el Principat com a última parada del seu recorregut, després de visitar nou ciutats durant aquest mes d'octubre. Més de 100 professionals han assistit a l'acte, on s'han presentat 25 casos d'èxit en l'aplicació de la IA a l'empresa. La iniciativa de la consultora tecnològica ha estat creada per "impulsar la competitivitat empresarial", a més de "resoldre dubtes perquè les empreses integrin la IA en les seves estratègies de creixement de cara a 2025", recull el comunicat de SEIDOR.

El secretari d'Estat de Transformació Digital del Govern, Marc Rossell, ha estat present duran l'acte i ha recalcat que “el Govern treballa, des de fa temps, per impulsar una transformació digital a tots els nivells i, en concret, el desplegament del Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) n'és un exemple clar, ja que s'ha convertit en una de les eines principals per incrementar la maduresa digital del país". Gràcies a això, ha destacat, "el país ocupa el primer lloc en connectivitat gràcies al desplegament de fibra òptica a totes les llars i al grau de cobertura del 5G".

Calrlos Polo, director d'IA de SEIDOR, ha volgut remarcar que "aquest roadshow és una oportunitat única perquè les empreses vegin de primera mà com la IA pot integrar-se en les seves operacions de manera tangible".