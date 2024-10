El raonador del ciutadà podrà interactuar molt més amb la societat civil

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió legislativa de Justícia i Interior ha donat aquesta setmana per tancada la reforma de la llei del raonador del ciutadà, la qual ha gaudit d’un consens ampli en gairebé totes les esmenes de les formacions parlamentàries. “En general, hi ha hagut molt bona entesa. Gairebé s’han transaccionat la majoria d’esmenes i s’han acceptat, cosa que significa que hi ha hagut una molt bona col·laboració entre tots els grups”, va indicar la consellera general de Concòrdia, Núria Segués. Malgrat no ser membre de la comissió, Segués ha seguit de prop la feina dels seus companys i, fins i tot, ha acudit a diverses reunions legislatives.