El PS sol·licita al Govern la documentació sobre adjudicacions directes sense edicte

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Pere Baró ha entrat tres demandes al Govern sobre les adjudicacions directes, sense edicte, referents al Pla per al dret a l'habitatge i un altre d'inversió estrangera, informa el comunicat del Partit Socialdemòcrata. L'escrit recull les demandes del conseller general del PS, que sol·licita a l'executiu tota la documentació generada "sobre els serveis d'assessorament per estudiar, elaborar i redactar el Pla per al dret a l'habitatge", que es va adjudicar directament per un import de 52.250 euros. En aquest sentit també ha demanat la informació detallada sobre "els serveis d'assessorament, assistència i direcció tècnica de l'elaboració de dit pla", que es va atorgar per 50.000 euros.

D'altra banda, esmenta el comunicat del partit, Baró demanda informació per rebre els documents relatius a l'adjudicació directa sobre els serveis d'assessorament en matèria d'inversió estrangera que, detallen, van costar 21.945 euros.