El PS acusa DA d’estar “d’acord amb la degradació laboral”

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Que el Govern permeti que els temporers facin hores extres és com si reconeguessin que no es pot viure amb el salari mínim”. Aquesta va ser una de les conclusions a les quals van arribar ahir des del PS a partir de l’informe de la Comissió contra el Racisme i la Intolerància del Consell d’Europa (ECRI). A l’informe, l’ens europeu alertava de la degradació de les condicions laborals dels temporers, que alguns havien de fer hores extra per arribar a final de mes. Un fet que Govern va reconèixer ser-ne coneixedor durant la sessió de control de dijous passat i que, segons el vocal dels socialdemòcrates, Joao de Melo, va ser una prova evident de la insuficiència de la renda mínima. El president del partit, Pere Baró, va acusar l’executiu d’estar “d’acord amb la degradació” i de legislar “només per als seus votants, que són els amos de les grans empreses” i deixar de banda els treballadors.

Baró va lamentar que altres punts desfavorables de l’informe s’haguessin evitat amb propostes del PS. El Consell d’Europa va demanar la participació dels residents a les eleccions comunals per adaptar-se a les normatives europees, una posició que els socialdemòcrates fa temps que defensen, tal com va recordar Baró, que va anar més enllà i va reivindicar la doble nacionalitat i la reducció de temps per obtenir-la.

Amb tot, Baró va reconèixer les parts positives del text, però es va mostrar “sorprès per l’autocomplaença de Govern” quan l’informe va transmetre 13 recomanacions, dues d’urgents.