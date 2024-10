La música de Leonard Cohen ressonarà en el Centre de Congressos

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La veu de Leonard Cohen ressonarà en el Centre de Congressos d'Andorra la Vella amb el concert 'A letter to Leonard Cohen'. La cantant Perla Batalla pujarà a dalt de l'escenari del festival Temporada MoraBanc Andorra la Vella per interpretar diferents temes del poeta i músic estatunidenc, traspassat el 2016. L'actuació arrencarà aquest dimecres a dos quarts de nou de la nit i suposarà el segon concert d'aquesta edició. Des de l'organització es freguen les mans perquè entreveuen que serà "un espectacle magnífic", tal com ha afirmat el codirector de la Temporada, Jordi Sabata.

Batalla va iniciar la seva carrera musical tocant al costat de Cohen. És per aquest motiu que per Batalla tocar temes que cantava l'americà és especial. "Per mi Leonard Cohen em va obrir el món sencer i la veritat és que no ser com donar-li les gràcies, l'estimo molt i el trobo molt a faltar i aquesta és la meva manera de donar-li estima", ha declarat Batalla. La cantant ha definit la música de Cohen com a "molt espiritual" i també ha relatat que les lletres tenen molt "d'amor" i "sinceritat en tot el que diu ell".

A l'escenari l'acompanyaran altres músics, entre ells l'andorrà Lluís Cartes. No serà la primera vegada que toca al costat de Batalla, ja que ja han ofert diferents concerts en altres països perquè han efectuat tres gires musicals fins al moment. Tot i això, Cartes ha explicat que tocar a casa seva fa que estigui "nervioset". En aquest sentit, el músic d'Andorra ha destacat que "tocar a casa sempre et poses més nerviós perquè hi ha la família i els amics i sempre hi ha més pressió".

Durant aquest temps que ha pogut estar acompanyant a Batalla, Cartes ha explicat que només el fet "d'assajar amb la Perla ja és com una classe magistral". L'andorrà ha relatat que amb l'experiència que té i en els escenaris i amb els músics amb qui ha col·laborat, fan que la cantant sigui tota una "escola molt potent on agafar-se i fer d'esponja per impregnar-se de moltes de les coses que la seva grandesa ens pot donar".

Aquesta serà la primera vegada que la californiana cantarà en el Coprincipat, ja que fins ara no hi havia estat mai. Sobre el país, la vocalista ha manifestat que és "molt bonic". La nord-americana també ha descrit que a Califòrnia viu entre muntanyes, però que "aquí és més preciós".