Medi Ambient licita els plans de recuperació de nou espècies d’ocells en perill d’extinció

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat la licitació per tirar endavant la implementació de nou plans de recuperació d’espècies d’ocells passeriformes catalogats en perill d’extinció per continuar preservant i potenciant la fauna del país, segons informa en un comunicat. L'acció forma part de l’estratègia del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia en matèria de conservació de la biodiversitat que va començar amb la definició dels plans de recuperació per a quinze espècies diferents de fauna en perill d’extinció, nou de les quals es liciten ara, per aturar la regressió generalitzada que han sofert aquestes espècies i augmentar-ne els efectius poblacionals.

Les espècies d'aus són capsigrany (Lanius senator), oreneta comuna (Hirundo rustica), tallarol emmascarat (Curruca hortensis), tallareta cuallarga (Curruca undata), pela-roques (Tichodroma muraria), papamosques gris (Muscicapa striata), pardal xarrec (Passer montanus), cruixidell (Emberiza calandra) i hortolà (Emberiza hortulana). El ministeri assenyala que els plans de recuperació estan impulsats amb base científica d’experts i han estat validats prèviament per la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’Estratègia nacional de la biodiversitat (CENBA), que formen representants de Govern, dels comuns, dels agricultors i ramaders, de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), de direccions de les estacions d’esquí, d’associacions de defensa de la natura, d’entitats de recerca i de federacions de vehicles motoritzats.

Els nou plans de recuperació representen el tercer paquet de plans que es licita després que ja s’hagi adjudicat i iniciat el pla de recuperació de l’almesquera i que s’hagin licitat els plans de tres espècies d’ocells accipitriformes (trencalòs, àliga daurada i voltor negre). El plec de bases es pot descarregar a la plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet, i la data límit de presentació d’ofertes és el 21 de novembre a les 17 hores.