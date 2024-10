L’oposició critica les manifestacions de la fiscal del cas del cànnabis medicinal

Verificat per

L’actuació de la fiscal al cas del CBD ha traspassat l’àmbit jurídic i ha arribat a l’esfera política. La formació que més es va mostrar en contra del ministeri públic va ser Andorra Endavant, que ahir dilluns va presentar una carta al Consell Superior de la Justícia per tal d’obrir un expedient disciplinari contra la fiscal. La presidenta de la formació, Carine Montaner, va titllar de “ciència-ficció” que una fiscal entri a opinar sobre proposicions de llei, i va afegir que demanaran al síndic general a veure si vol presentar també un escrit al Consell Superior.

Des del PS van coincidir amb Andorra Endavant en la importància de la separació de poders. “Va ser un error el que va dir la fiscal, ella ha de jutjar segons les regles i nosaltres hem de canviar aquestes regles”. A partir d’aquí, va seguir Baró, “cadascú té els seus poders i les seves eines”.

Des de Concòrdia, Jordi Casadevall va incidir també en la importància de la divisió de poders i va apuntar que els comentaris de la fiscal “van estar fora de les seves competències”, ja que no era pertinent que entrés a valorar les proposicions de llei d’un grup parlamentari. Casadevall va defensar també la figura del raonador, que “ha de poder enviar el que vulgui” com ho va fer a la comissió d’Interior amb la regulació del CBD.

Tant els socialdemòcrates com Concòrdia van remarcar que no es plantegen emprendre accions contra la fiscal.

La Fiscalia no es va pronunciar sobre l’afer i el Consell Superior de la Justícia va apuntar que no emetran cap opinió fins que no hagin estudiat les queixes que arribin de manera oficial.