L’executiu repartirà copes i calces menstruals gratuïtes

De 180 quilograms de residus al llarg de tota la vida a 2,4. Aquest és l’impacte resultant que una persona utilitzi productes menstruals reutilitzables en lloc dels tampons i compreses tradicionals. Per aquest motiu, des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia s’ha impulsat una iniciativa per proveir gratuïtament totes les noies d’entre 12 i 35 anys que ho desitgin de copes i calces menstruals. La iniciativa també ha comptat amb la participació del ministeri de Salut, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i el Fòrum de la Joventut.

L’entrega dels productes es farà a partir del 18 de novembre, coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. De forma prèvia es desenvoluparà una campanya informativa per acompanyar el canvi d’hàbits de la ciutadania, trencar tabús i estigmes al voltant de la menstruació. En aquest sentit, es posaran a disposició del públic dues llevadores que viatjaran per les parròquies durant la setmana del 18 per subministrar els productes sense cita prèvia i que explicaran a totes les persones interessades el funcionament de les copes i les calces. El titular de Medi Ambient, Guillem Casal, va explicar que també “impartirem formacions als Punts Joves del país –on també es podrà recollir el producte– per tal que els monitors puguin resoldre els dubtes de les persones que vagin a buscar el material”. A més, els productes inclouran un codi QR amb les explicacions pertinents.

Casal va explicar que la iniciativa, a més de l’impacte favorable per al medi ambient, també “ajudarà les persones amb menys poder adquisitiu”, ja que els productes reutilitzables, a banda de repartir-se gratuïtament, són sensiblement més barats.

La campanya tindrà un cost de 90.000 euros i es compraran 8.000 productes amb una remesa inicial de 1.500 copes i 3.600 calces. Les següents comandes anirà marcades per les talles més sol·licitades, segons va dir Casal.