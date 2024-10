Helena Mas presenta el pacte de salut a l'OMS

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Salut, Helena Mas, ha destacat el pacte nacional per a la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari com una mostra de treball per establir les bases del futur en la reunió de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Mas participa en la 74a trobada del comitè regional d'Europa de l'entitat que se celebra a Copenhaguen, Dinamarca, segons informa el Govern.

L'executiu recorda que el pacte per a la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat ha estat signat per una quaratena d'actors de l'àmbit sanitari, polític i social i la ministra ha remarcat que l'acord "reconeix el paper central dels pacients en el sistema sanitari i assegura que els iniciatives de transformació capten les seves veus i necessitats", indica el comunicat. Mas ha afirmat que el pacte "permetrà afrontar amb determinació els reptes de futur i garantir que la població andorrana tingui accés a un sistema sanitari modern, equitatiu i sostenible".

La titular de Salut ha ressaltat en la intervenció a la reunió de l'OMS que Andorra afronta reptes similars als de moltes altres nacions europees com ara "envelliment gradual de la població, aparició de nous medicaments i tecnologies costosos, la preparació i resposta davant d'emergències sanitàries, la contractació i retenció de professionals sanitaris, i la salut mental". La delegació andorrana, que completava Jesús Galindo com responsable de relacions amb l'OMS del ministeri, ha mantingut reunions amb representants de salut dels petits estats que formen part d'aquest comitè europeu per compartir inquietuds i debatre sobre les necessitats específiques dels petits estats, assenyala el Govern.