Els panellets resisteixen al Halloween

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els forns de les pastisseries ja s'han posat en marxa per produir els panellets. La celebració de la castanyada està al caure i en molts establiments ja han començat a fer les primeres vendes d'aquests pastissets típics de les regions de parla catalana. De moment les vendes van a un ritme tranquil, però els pastissers del país esperen que el llarg d'aquesta setmana els compradors s'animin en adquirir-los. Aquest dolç de tardor continua ben present a la societat andorrana, malgrat la proliferació, i cada vegada més, de la celebració del Halloween entre els joves.

"N'estan comprant, la setmana passada ja vam fer algunes vendes", han explicat fonts de la pastisseria Obrad'or by 180. Quan encara falten uns dies perquè es consumeixin, dijous és la celebració de la castanyada i divendres és Tots Sants, sembla que el ritme de compres no és tan alt "com l'any passat", però amb el pas dels dies la previsió és que "s'animarà", han detallat des d'aquest establiment d'Andorra la Vella. Des de l'Obrad'or by 180 comenten que el preu dels panellets no ha variat gaire respecte els de l'any passat, per la qual cosa els clients no es trobaran massa diferències.

Des de la pastisseria De Lisi Ós, d'Escaldes-Engordany, també han relatat que la setmana està "sent tranquil·la" pel que fa a les vendes perquè la gent "sempre va a última hora", ha mencionat la pastissera d'aquest establiment, Mar Castro. "De moment la gent en va picant, però el plat fort serà a finals de setmana, aquí pujaran les vendes", ha declarat. En aquest espai ja van començar a posar-los al mercat a començaments de setembre i durant aquest mes ja van fer unes primeres vendes. "A la gent els hi sobtava, però sempre hi havia algú que se n'acabava emportant tres o quatre", ha mencionat la treballadora de la dolceria.

A la fleca de Pyrénees tenen la intenció de produir vora uns 250 quilograms de panellets per aquest any, una xifra similar a la de l'any passat. Des del centre comercial asseguren que les previsions són molt bones perquè a principis de mes ja van rebre les primeres compres. "A principis d'octubre ja vam començar, però els últims dies és quan hi haurà més vendes", manifesta el cap de la fleca de Pyrénees, Gustavo Ruhl.

Cada vegada la celebració del Halloween està agafant més embranzida al Principat. Es pot apreciar amb els adornaments d'alguns aparadors de botigues, d'empreses o fins i tot en alguns balcons. També es pot observar en el carrer, ja que per exemple algun dia s'ha pogut veure algun jove disfressat amb indumentària típica d'aquesta celebració anglosaxona. Tot i això, la tradició de comprar panellets no està decaient aquests últims anys, tal com apunten des de la pastisseria De Lisi Ós. "L'auge del Halloween és més de nens i adolescents, els panellets i les castanyes són més dels adults i ho respecten", ha indicat Castro. Ruhl també es mostra en la mateixa línia, ja que considera que la tradició de consumir panellets està molt arrelada als territoris de parla catalana.