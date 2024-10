David Forné destaca la lluita d'Andorra contra el canvi climàtic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

David Forné ha volgut posar de relleu la lluita que està fent Andorra contra el canvi climàtic. Ho ha fet a la reunió celebrada per l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), que s'ha celebrat a Viena, tot i que ell ha fet la ponència de manera telemàtica. En el seu discurs ha volgut destacar les accions i polítiques implantades al Principat per contribuir a aquesta causa global.

"Ser transparents és ser exigents", ha assegurat Forné, que tampoc ha deixat passar l'oportunitat de recordar que Andorra ha estat el primer país del món en presentar l'Informe Biennal de Transparència davant de Nacions Unides. “La transparència i coneixement de les dades permet dissenyar polítiques més concretes i focalitzades en aquells aspectes que cal millorar, assegurant una major acceptació política i social", ha dit. També ha assenyalat que els territoris de muntanya, com Andorra, són més vulnerables als efectes del canvi climàtic i que molts d'aquests s'estan deixant notar al país: "“Les variacions de temperatura tenen efectes directes sobre la ciutadania i l’entorn natural. Malgrat

que la dimensió del país Andorra està compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i amb l’Acord de París", ha conclòs.