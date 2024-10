Cláudio Ramires i Andorra, País de Pau, cedeixen un quadre al país per promoure la pau al territori

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte 'Andorra, País de Pau', l'artista Cláudio Ramires i sis artistes nacionals han fet la donació d'un quadre al país per continuar promovent i difonent al món el missatge que Andorra és un país de pau. La idea d'aquest quadre neix de les accions dutes a terme en relació amb el projecte, com la inauguració del Camí de la Pau al Pont Tibetà de Canillo. "Aquest primer pas va donar a grups de treball i moure a gent que promou la pau. Un d'aquests pintors és Clàudio Ramires que es va atansar molt amb l'acte", ha explicat el fundador 'd'Andorra, País de Pau', Àlex Armengol. L'entrega s'ha dut a terme a l'hotel Roc Blanc i ha estat oficialitzada per la Comissió Nacional Andorrana (CNAU) per a la UNESCO.

"Vaig reciclar unes estovalles velles de l'hotel i, a partir d'aquí, vam començar a pintar la unió entre la bandera de la pau i la d'Andorra", ha explicat Ramires. Al quadre, es troben diversos significats per a cada símbol. A tall d'exemple, les grandalles, flor nacional i representativa de la verge Maria, simbolitzen la doble figura d'importància que manté en l'obra. "És una obra plena de significats i firmada col·lectivament que es queda aquí com a un nou exemple de la pau d'aquest projecte meravellós que és 'Andorra, País de Pau'", ha confirmat.

En aquest sentit, Armengol ha expressat la seva felicitat envers l'acte, el qual és una mostra del seguiment que té el projecte. "Ara tocarà fer-se més fort i veure si el país vol portar per bandera la pau", ha conclòs, remarcant la presència del cap de Govern, Xavier Espot, a l'assemblea general de les Nacions Unides del passat mes de setembre.

Cal recordar que Ramires ja va presentar una col·lecció d'art a l'hotel Roc Blanc el passat 25 de setembre, la qual ha estat visitada per més de 44.000 persones. L'exposició, anomenada 'Livro laberinto', hauria d'haver finalitzat dissabte passat, però amb la cessió del quadre, l'artista ha decidit allargar-la fins al gener del 2025.