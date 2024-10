Bartumeu reclama fer el referèndum abans de l’estiu

Referèndum a la primavera malgrat que l’acord d’associació amb Europa sigui mixt. És el que defensa Jaume Bartumeu, excap de Govern, que manté una “opinió ferma” sobre la decisió que ha de prendre la Comissió Europea a finals d’aquest mes: “Serà un acord mixt perquè afectarà les competències dels estats membres, més enllà de les competències de la Unió Europea”. Bartumeu, entrevistat ahir al programa Parlem-ne de Diari TV, va expressar que la convocatòria pot tenir lloc abans de la ratificació dels parlaments de cada país perquè –en contra del que s’ha dit– les cambres nacionals no poden esmenar o modificar el contingut negociat, simplement ratificaran o no el pacte d’Andorra amb la UE. Tal com passa a Andorra amb els acords internacionals: “El Consell no negocia”. No hi haurà, doncs, el risc de votar un text que posteriorment canviï.

Aquest procés de validació, a més, pot allargar-se molt, va alertar l’excap de Govern, posant l’exemple del funcionament de l’Assemblea Nacional de França, on la mitjana de ratificació dels convenis internacionals és de “dos anys i tres mesos”. “No veig que s’hagi d’esperar a consultar la ciutadana”, opina Bartumeu. Sobre el compromís de l’executiu amb la convocatòria de la consulta, Bartumeu va assenyalar que el 10 d’octubre va parlar amb el cap de Govern i tots dos van estar d’acord en el fet que el referèndum hauria de celebrar-se “abans de l’estiu”. Quant a l’aplicació provisional de l’acord, mentre els estats el validen, va assenyalar que “la llei no ho permet”. Caldria, en tot cas, modificar la Llei de tractats al Consell.

Bartumeu va ser especialment crític amb l’estratègia de comunicació de l’executiu per defensar el text consensuat. Una estratègia que tot just ara comença i està apuntalada sobre una campanya que costarà prop d’1,2 milions d’euros. El que Bartumeu ha vist, de moment, és una campanya que s’assembla a les turístiques, “de promoció del país”. “Els suposadament bons comunicadors no tenen una idea precisa del que Andorra necessita i del que cal explicar a la ciutadania”, va apuntar Bartumeu, que proposa sortir de “l’esquema binari”, aquell en què el Govern “només canta les excel·lències” de l’acord i la campanya del no, “soterrada i gairebé anònima”, llança arguments “esbiaixats”. L’excap de Govern opta per treballar el “camí del mig”, és a dir, evidenciar que l’acord “podria ser millor”, però remarca que “no és una opció, és una necessitat per al país”. També reprova que, per ara, el text només sigui defensat pel cap de Govern i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba. Bartumeu demana més veus que refutin els “arguments malintencionats” que es fan circular per atacar l’acord i més implicació dels grups parlamentaris que formen part del pacte d’estat: “Cal crear un òrgan de resposta a les barbaritats que estem sentint”. Al carrer, Bartumeu veu una població cada cop “més escèptica” respecte dels benèfics de l’acord: “No hem explicat bé la veritat”.

Pel que fa a les conseqüències d’una aplicació de l’acord, Bartumeu va subratllar que la pèrdua de sobirania d’Andorra no serà significativa i recorda que el Principat ja està regulat per certes normatives comunitàries com ara la legislació duanera. I va destacar dos punts clau de la negociació: “Hem aconseguit unes disposicions de lliure circulació de persones millors que les de Liechtenstein i, en moltes matèries, la política econòmica no està dins de l’acord”. “Europa no fa vestits a mida. No som més bonics que els altres”, va reblar.

PANORAMA POLÍTIC

DA

Per a Bartumeu, DA ha arribat “al final d’un cicle”. Un esllanguiment que arriba “sense una alternativa política”. La situació, diu l’excap de Govern, és “preocupant”. “No hi ha cap força política de l’oposició que pugui ser una alternativa acceptada”.

PS

Quant a l’espai socialdemòcrata, Bartumeu assenyala una gran diferència entre el PS que ell va fundar i l’actual: “D’aquell PS només en queden engrunes”. “No estem en l’escenari del 2007, 2008 o 2009, moment en què els socialdemòcrates teníem una proposta de país”, va afegir.

CONCÒRDIA

Concòrdia no és alternativa de govern. Així ho veu Bartumeu, que critica, per exemple, la posició del “no amb matisos” del partit davant l’acord amb la UE. Creu, a més, que Concòrdia no donaria confiança a les forces econòmiques.