Avança el Projecte de Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat va prenent forma. Afers Socials avança en la redacció del text per fer-ho realitat, tal i com ha informat el Govern a través d'un comunicat. En els propers dies, comuniquen, es marcarà la ruta de treball tècnic i l'establiment d'un calendari per avançar de cara a les fases finals que permetin definir el text. Segons recull l'escrit de l'executiu, la voluntat és entrar el projecte definitiu durant el segon semestre del 2025.