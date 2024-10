Andorra s'inspira en l'àrea d'innovació de Màlaga

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Conxita Marsol i Marc Saura han encapçalat la delegació d'Andorra a Màlaga amb l'objectiu d'inspirar-se en la seva àrea d'innovació per poder culminar l'objectiu del Govern d'implantar una al Principat, segons informa l'executiu a través d'un comunicat. L'exemple del model d'èxit de la ciutat andalusa ha suposat la visita de Marsol i Saura, acompanyats per altres representants del país, per analitzar i conèixer de primera mà "l'ecosistema innovador existent a aquesta ciutat espanyola".

Durant la visita, la delegació andorrana ha conegut les instal·lacions de The Green Ray, un projecte del Màlaga TechPark, un espai on conflueixen emprenedors, empreses internacionals, universitaris i investigadors, desenvolupant projecte tecnològics i innovadors. També es van reunir amb l'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, i amb el director del Parc Tecnològic d'Andalusia, Felipe Romera, amb qui van compartir l'estat de l'àrea d'innovació d'Andorra.