Afectacions en els trajectes de bus a Catalunya per la vaga

La vaga de conductors a Espanya d’ahir també va afectar el Principat en els trajectes de bus fins a Catalunya. Aquesta vaga va ser convocada per CCOO i UGT per exigir una jubilació anticipada específica per les condicions de risc a la feina al sector, al voltant dels 60 anys. Aquesta va començar ahir aplegant conductors d’autobusos urbans, interurbans i grues, a la qual estan cridats més de 80.000 treballadors a tot Espanya. Des de l’Estació Nacional d’Autobusos d’Andorra van informar que la gran majoria de companyies van reduir els horaris, ja que alguns dels vehicles que operen a Andorra tenen matrícula espanyola. No obstant, van comunicar que no hi va haver grans incidències i que els passatgers amb trajectes que van quedar anul·lats es van poder reubicar. L’empresa de transports encarregada de la línia 902, Hife, fins a Lleida, va informar que durant el dia d’ahir només es va circular segons els serveis mínims pactats, davant la possibilitat de piquets informatius. Així doncs, en hora punta hi va haver un 40% dels serveis, mentre que la resta va ser del 20%. En aquesta línia va actuar Alsa, que també va anunciar serveis mínims durant la jornada, després d’arribar a un acord amb els sindicats, i Directbus, que va anunciar afectacions amb la cancel·lació de 4 sortides des de Barcelona cap a Andorra i viceversa. L’única companyia que no va modificar els seus horaris va ser Andbus.