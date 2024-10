La 9ª Marató fotogràfica Pep Aguareles repartirà 3.500 euros en premis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

3.500 euros en premis són els que es repartiran enguany a la 9ª Marató fotogràfica Pep Aguareles, repartits en tres categories, on el tema principal serà el Shop in Andorra. En aquest sentit hi ha la Max Marató, on aquells majors de 17 anys hauran d'aconseguir una col·lecció de cinc fotografies artístiques o un reportatge periodístic, amb un premi de 700 euros i un segon de 300. També trobem la Marató Jove, entre 12 i 16 anys, on s'hauran de presentar 4 fotografies, i que repartirà 400 euros per al primer i 200 per al segon, igual com la Marató familiar, on participaran, com a mínim, un infant - entre 5 i 15 anys - i un dels pares o tutors per fer una sèrie de quatre fotos. A més, el jurat premiarà les tres millors fotografies amb un premi per valor de 100 euros cadascuna.

Tots aquells que vulguin participar, professionals o aficionats, ja poden inscriure's als webs www.andorralavella.ad/cultura o www.visitandorra.com, on podran consultar les bases. La novena edició del concurs de fotografia encetarà el 16 de novembre en el marc del Shop in Andorra Festival, i les fotografies dels participants es podran veure del 8 de gener al 3 de febrer de l'any vinent a l'espai B'ART del Centre Cultural la Llacuna d'Andorra la Vella.