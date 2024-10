S’ajorna de nou el dipòsit dels comptes de petits empresaris

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou ajornament i novament a través del projecte de llei del pressupost. Una de les disposicions finals recollida als comptes elaborats pel Govern torna a eximir a autònoms i petits empresaris que tenen ingressos anuals inferiors a 150.000 euros a registrar l’activitat comptable de l’any 2024. Ja es va procedir de la mateixa manera amb la Llei del pressupost actualment vigent i, per tant, es deslliurava aquest col·lectiu del dipòsit corresponent als comptes del 2023. La Llei de comptabilitat del 2007excloïa els empresaris amb una facturació mínima de presentar la declaració però, el desembre del 2021, amb la modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners es va establir l’obligació per a tots els empresaris de dipositar els comptes. Una obligació que mai s’ha materialitzat perquè s’han aprovat successives pròrrogues després d’escoltar els posicionaments de la Cambra de comerç, el Col·legi d’Economistes o els assessors tributaris que han apel·lat a la càrrega que suposa aquesta obligació per a petits empresaris.