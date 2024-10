El PS acusa a Govern de legislar només a favors dels "grans empresaris"

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'informe contra el racisme i la intolerància (ECRI) va deixar alguns deures pendents a Andorra. El president del PS, Pere Baró, ha lamentat que molts dels punts a millorar de l'informe eren propostes que els socialdemòcrates havien plantejat, però que la majoria va frenar.

En aquest sentit, i sobre el punt que parlava de l'empitjorament de les mesures laborals dels temporers, que segons l'informe havien de fer més hores de les regulades per tal d'arribar a final de mes, Baró ha acusat el Govern de no actuar al respecte i que "sembla que no els hi importi i només legislin pels seus votants, que són amos de grans empreses".

L'ECRI també va incidir sobre la impossibilitat dels no nacionals de votar a les eleccions. Sobre això, Baró ha recordat que un dels punts que els socialdemòcrates defenses des de fa temps és precisament que els residents puguin participar en els comicis comunals, a més de poder accedir a la doble nacionalitat i fer els terminis per obtenir la residència més curta.