La policia podrà cobrar per participar en dispositius preventius

El Govern autoritza la policia a cobrar els particulars que sol·licitin mitjans i recursos exclusius al cos més enllà de la resolució urgent de les actuacions pròpies del departament. Així es recull en el projecte de llei dels pressupostos per al 2025 en què s’afegeix, via una disposició addicional (la setena), un article a la llei qualificada del cos. D’aquesta manera, els agents podran cobrar per cobrir serveis privats a demanda –recollit en els comptes per a l’any vinent com a “prestació de serveis especials”– a un preu fixat per via reglamentària, tal com ja passa amb un altre grup de funcionaris de l’estat: el cos de bombers.

Aquesta novetat que recull l’administració a través dels pressupostos contempla tres tipus de serveis pels quals es podrà facturar. En primer lloc, per la participació dels membres del cos en dispositius preventius d’esdeveniments esportius i culturals, dels quals poden dur l’organització del control. En segon terme, per acompanyaments de transports especials per vies urbanes i interurbanes, com pot ser fer el paper d’escorta de camions amb mercaderies perilloses per les carreteres del Principat. En darrera instància, per fer la recollida, l’emmagatzematge i la destrucció de substàncies explosives, munició i derivats d’aquestes.

PREU AL COST REAL

Tanmateix, s’informa que els preus públics per prestació d’un servei o per la realització d’una activitat es determinen per hora, per efectiu i per mitjà emprat. A més, recorden que els preus no poden excedir, en conjunt, el cost real o previsible del servei o l’activitat de què es tracti o, si no és possible, el valor de la prestació rebuda.

La mesura entra en vigor en aprovar-se els pressupostos perquè la llei permet qualificar una norma amb un caràcter essencialment temporal i també de forma permanent, utilitzant les disposicions finals i derogatòries. Aquestes estan únicament destinades a regular aspectes relacionats amb les finances públiques, la funció pública i l’activitat econòmica del sector públic. Segons la legislació, les disposicions finals de modificació de normes vigents són per vetllar per l’equilibri en l’execució del marc pressupostari i per la utilització dels recursos disponibles d’acord amb el principi de bona gestió pel que ateny a l’economia, l’eficàcia i l’eficiència.

EL CAS DELS BOMBERS

La disposició arriba dos anys després que s’autoritzés els bombers –també via pressupostos– a cobrar per fer activitats fora de la funció usual o per rescats de muntanya o en activitats de risc en què es detecta negligència. De les intervencions d’aquest any –durant l’estiu van ser 66 les que van requerir la mobilització dels integrants del grup especialitzat del cos–, en 25 d’elles es va fer la reclamació. El projecte de llei del pressupost actualitza també la llista de les activitats que es consideren de risc (incloent-hi barranquisme, paracaigudisme, turisme eqüestre o submarinisme) i clarifica que la reclamació d’una activitat que s’hagi facturat prescriu al cap de tres anys.