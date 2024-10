Podòlegs i ministeri s’apropen per a la cobertura de pacients diabètics

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut i el Col·legi de podòlegs han apropat postures d’ençà de la reunió que Xavier Espot i Helena Mas van mantenir a principi de setembre la presidenta del col·lectiu, Elisabet Nieto. Els podòlegs no s’hi havien sumat al Pacte nacional de salut i venien de rebutjar entrar a la cartera de serveis pel desacord amb les condicions tarifàries i també de participar en el programa adreçat a la gent gran. Ara hi ha un principi d’acord per establir una mena de protocol per tractar pacients amb peu diabètic que contemplaria la cobertura per part de la Seguretat Social d’entre dos i quatre visites anuals “en funció del grau d’afectació” de la patologia, segons va precisar Nieto. I també es contemplaria un procediment de cribratge per fer prevenció d’aquest problema de salut derivat de la malaltia de la diabetis entre les persones que la pateixen.