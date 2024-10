Impagaments de cotització del patró no afectaran l’import de la pensió

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de llei del pressupost inclou diverses modificacions de la Llei de la Seguretat Social via disposicions, entre les quals una que protegeix treballadors contractats per empresaris que no compleixin amb l’abonament de les cotitzacions a la branca de jubilació. El que s’estableix concretament és que “els punts de jubilació de les persones assalariades declarats amb posterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquesta disposició es consideren adquirits des del moment de la declaració, amb independència del fet que hagin estat efectivament pagats o no per l’empresari, i sense importar el resultat de les actuacions que la Caixa Andorrana de Seguretat Social emprengui per cobrar-los.”