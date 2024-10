Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Congressos es prepara per rebre Perla Batalla demà passat, dimecres, a les 20.30 hores. Perla Batalla, nascuda a Los Angeles en una família d’orígens mexicans i afroamericans, és coneguda tant per la seva carrera en solitari com per la seva estreta col·laboració amb el llegendari Leonard Cohen.