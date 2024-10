Canillo té marge per créixer sense saturar els recursos

L’estudi de càrrega de Canillo analitza quin impacte pot tenir l’eventual creixement poblacional fins al 2033 (partint de dades del final del 2023) sobre el recurs hídric, el subministrament d’energia elèctrica, el sanejament d’aigües residuals, la mobilitat viària, la recollida i el tractament de residus i les places en centres educatius i sociosanitaris, la desena d’àmbits que les directrius marcaven que s’han d’analitzar. Ho fa plantejant tres escenaris a l’alça (baix, mig i alt) i sobre la població censada, l’estacional (segones residències) i la turística –vegeu quadre adjunt–. Ho fa a partir, dèiem, de la població censada a final del 2023, mil habitants per sobre de l’estimada pel departament d’Estadística (6.783 persones enfront de 5.781) que contempla el marge d’imprecisió dels registres comunals. La projecció d’augment baix respon a una mitjana del 3,3% anual, que és idèntic al que es va comptabilitzar al període 2012-2019 (els autors han usat dades prepandèmiques per l’efecte extraordinari de la covid). La població augmentaria a 9.345 persones (2.562 habitants més) i comptant els residents estacionals i els turistes (els càlculs dels escenaris contemplen correccions com ara que no tots els llits estan ocupats al 100% a diari, també en el quadre adjunt) es podria garantir el subministrament de l’energia elèctrica, l’abastiment d’aigua potable (s’estudien dues alternatives de consum de litres diari, la més alta de 135 litres/dia), el sanejament de les aigües residuals i la mobilitat viària amb la capacitat actual, malgrat que en el cas dels dos últims apartats se situaria al límit. De la mobilitat es calcula l’índex de saturació de la xarxa viària que passaria de ser molt fluid, a molt dens a la part baixa de la CG-2, la que connecta amb Encamp. I caldria fer actuacions mínimes en la recollida de residus sòlids (augmentar nombre de recollides).

Parròquia de CanilloEngitec / Ambiotec / Anthesis Lavola

Quant als serveis de caràcter supraparroquial, es conclou que la planta de la Comella tindria capacitat per absorbir els residus canillencs en tots els escenaris malgrat que caldria tenir en compte la càrrega de la resta de parròquies. En el cas de la recollida de terres i pedres, les places en equipaments educatius i en centres sociosanitaris serien necessàries actuacions mínimes. En l’àmbit escolar serien deficitàries per absorvir l’increment poblacional tant en l’etapa infantil com en la primària. Respecte als centres residencials sociosanitaris, l’informe recorda que actualment ja hi ha llista d’espera i que l’envelliment de la població ho agreujaria.

El tercer quadre resum adjunt conclou que únicament caldrien “actuacions significatives” en el tractament de les aigües residuals i en la capacitat de la xarxa viària per absorbir l’augment poblacional de l’escenari alt, amb més d’11.000 habitants fixos. Tot i així, l’informe fa algunes apreciacions a tenir en compte. Sobre la xarxa d’aigua apunta que “dista molt de ser eficient” amb unes pèrdues del 57% entre allò que es capta i la comptabilitzada, i per l’existència de subministraments privats sobre els quals no hi ha control ni dades –l’estudi s’ha basat en simulacions–. I es conclou que “una millora de l’eficiència de la xarxa i dels comptatges resulta fonamental per garantir la capacitat de subministrament futura, sigui quin sigui l’escenari de creixement”. També s’apunta la ineficiència de la depuradora nord-oriental, amb molta entrada d’aigües netes que fa que superi la seva capacitat. L’informe recomana un separador de sòlids a l’entrada.

El passat dilluns, en l’entrevista concedida a Diari TV, Jordi Alcobé, va precisar que a l’hora de d’abordar el creixement de la parròquia no només s’han de tenir en compte els recursos naturals sinó també la cohesió social, la densitat de població i l’equilibri de l’estructura urbana amb l’entorn.