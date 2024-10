Assandca demana més accés a les dades de pacients de càncer

L’11a Caminada Contra el Càncer, organitzada per Assandca, va reunir ahir al voltant de 1.200 participants, uns 300 menys que l’any passat.

Saravia va aprofitar l’ocasió per reivindicar millores per a l’associació, que actualment té en marxa diversos projectes, com la renovació de l’estructura del despatx d’Assandca per oferir un millor servei, a més de continuar reivindicant estadístiques més completes, una unitat de radioteràpia al país i pisos tutelats per als malalts de càncer. “La renovació del despatx té un cost elevat i volem demanar ajuda al Govern. La gent que participa en la caminada, d’alguna manera, dona suport a tot allò que fem”, va assenyalar, mentre destacava la dificultat d’obtenir dades. “Podem obtenir fàcilment les estadístiques ambulatòries que tenen a l’hospital, però no tenim accés a les dades poblacionals que, per a nosaltres, són les més importants”, va indicar, tot assenyalant que aquestes dades representen només un 20% de la població.

Sobre la caiguda en la participació, Saravia va apuntar que podria deure’s a la coincidència amb la 4a campanya nacional Mou-te per la teva salut, que es va celebrar la setmana passada, així com per la por de pluja. Tot i això, va considerar un èxit superar el miler de persones. “Fa dos anys que no assolim les expectatives, però això no significa que sigui un fracàs”, va acabar.