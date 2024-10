Afectacions en els trajectes de bus a Catalunya per la vaga de conductors

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La vaga de conductors a Espanya també ha afectat el Principat en els trajectes de bus fins a Catalunya. Des de l'Estació Nacional d'Autobusos d'Andorra han informat que la gran majoria de companyies han reduït els horaris, ja que alguns dels vehicles que operen a Andorra tenen matrícula espanyola. No obstant, comuniquen que no hi ha hagut grans incidències i que els passatgers amb trajectes que han sigut anul·lats s'han pogut reubicar.

L'empresa de transports encarregada de la línia 902, Hife, fins a Lleida, ha informat que durant el dia d'avui només se circularà segons els serveis mínims pactats, davant la possibilitat de piquets informatius. Així doncs, en hora punta hi haurà un 40% dels serveis, mentre que la resta serà del 20%. En aquesta línia segueixen Alsa, que també ha anunciat serveis mínims durant la jornada, després d'arribar a un acord amb els sindicats, i Directbus, que ha anunciat afectacions amb la cancel·lació de 4 sortides des de Barcelona cap a Andorra i viceversa. L'única companyia que no ha modificat els seus horaris ha estat Andbus, tal i com han confirmat.